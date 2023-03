Tausende demonstrieren in Tschechien gegen Rentenreform

PRAG (dpa-AFX) - Mehrere tausend Menschen haben in Tschechien gegen eine mögliche Anhebung des Renteneintrittsalters auf 68 Jahre demonstriert. Sie folgten am Mittwoch einem Aufruf der Gewerkschaften. Deren Vertreter warfen der liberalkonservativen Regierung vor, "auf den sozialen Dialog zu pfeifen". Die Kundgebung vor dem Regierungssitz in Prag verlief friedlich.

Die Regierung will noch in diesem Jahr ein Rentenreformpaket vorlegen. Unter anderem soll der automatische Inflationsausgleich angesichts der ungewöhnlich hohen Teuerung begrenzt werden. Wie das öffentlich-rechtliche Fernsehen CT vor kurzem berichtete, ist auch eine Erhöhung des Renteneintrittsalters auf 68 Jahre angedacht. Die gesetzliche Rente funktioniert in Tschechien wie in Deutschland nach dem Umlageverfahren. In diesem Jahr wird mit einem Defizit in den Rentenkassen von umgerechnet rund 3,3 Milliarden Euro gerechnet./hei/DP/ngu