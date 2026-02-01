DAX24.986 ±-0,0%Est506.117 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,2000 +0,3%Nas22.841 +1,0%Bitcoin54.753 ±0,0%Euro1,1779 -0,1%Öl71,45 -0,1%Gold5.170 -1,1%
Tausende in Berlin zeigen Solidarität mit der Ukraine

24.02.26 21:21 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Tausende von Menschen sind am Abend über den Boulevard Unter den Linden durch Berlin zum Brandenburger Tor gezogen, um ihre Solidarität mit der Ukraine zu zeigen. Am vierten Jahrestag des Kriegsbeginns erinnerten sie an den russischen Angriff auf das Land und an die Opfer, die er gefordert hat.

"Wir Europäer müssen verstehen, dass Frieden nicht vom Himmel fällt, dass Frieden erkämpft werden muss", sagte der ukrainische Botschafter Oleksii Makeiev. Er stand dabei auf einer Bühne direkt vor dem in den Farben der ukrainischen Nationalflagge angestrahlten Brandenburger Tor, eng umringt von mehr als zwei Dutzend Botschaftern europäischer Länder.

Dank für Deutschlands Unterstützung

Makeiev bedankte sich ausdrücklich für Unterstützung aus Deutschland, das inzwischen der wichtigste Unterstützer der Ukraine sei. "Im letzten Jahr haben wir zum ersten Mal deutsche Investitionen in die ukrainische Rüstungsindustrie bekommen", sagte er.

"Und wir bauen Drohnen, die Ziele tief im russischen Territorium erreichen, auch dank deutscher Unterstützung." Die Forderung nach mehr Waffen war während der Kundgebung mehrfach zu hören - auf der Bühne und aus dem Kreis der Menschen davor.

Nach Angaben der Berliner Polizei nahmen an der Kundgebung rund 5.000 Menschen teil. Nach Einschätzung der Veranstalter waren es noch deutlich mehr. Viele schwenkten Fahnen in Blau-Gelb oder hatten sie sich um die Schultern gelegt./ah/DP/he