Tausende neue Jobs

Amazon und Microsoft investieren Milliardenbeträge in Frankreich - Aktien freundlich

13.05.24 11:03 Uhr

Amazon und Microsoft kündigten jüngst Investitionen in Milliardenhöhe in Frankreich an. Während Microsoft den Aufbau und die Erweiterung von Datenzentren plant, sollen bei Amazon Gelder in den Ausbau der Logistikinfrastruktur sowie die Cloud-Service-Sparte AWS fließen. Dabei wurden auch tausende neue Jobs in Aussicht gestellt.

Werbung

• Amazon und Microsoft wollen Milliarden in Frankreich investieren

• Microsoft nimmt bestehende und neue Datenzentren ins Visier

• Amazon plant, Logistiknetzwerk und AWS zu verbessern



Sowohl der Handelsgigant Amazon als auch der Softwareriese Microsoft kündigten jüngst an, Milliardenbeträge in Frankreich investieren zu wollen. Über 3.000 neue Jobs bei Amazon Während Amazon mehr als 1,2 Milliarden Euro in seine französischen Betriebe stecken möchte, sollen zeitgleich auch über 3.000 neue Arbeitsplätze geschaffen werden. "Diese Stellen kommen zu den 2.000 Stellen hinzu, die wir für 2024 angekündigt haben", zitiert Reuters Frédéric Duval, Country Manager bei Amazon France. Bereits am Sonntag wurden diese Investitionen von der französischen Regierung im Rahmen der jährlichen Initiative "Choose France", die am heutigen Montag beginnt, in Aussicht gestellt, berichtet Reuters. Logistiknetzwerk und Amazon Web Services im Fokus Dabei wolle Amazon insbesondere in die Cloud-Service-Sparte Amazon Web Services (AWS) investieren, um auf diese Weise die Cloud-Infrastruktur im Raum Paris zu erhöhen. Daneben sollen auch Frankreichs KI-Möglichkeiten sowie die Logistikinfrastruktur unterstützt werden. Durch die Erhöhung der Liefergeschwindigkeit sowie die Reduzierung des CO2-Ausstoßes werde das Logistiknetzwerk in Frankreich verbessert. Microsoft nimmt Datenzentren ins Visier Microsoft konzentriere sich daneben auf die Erweiterung seiner bestehenden sowie den Aufbau neuer Datenzentren in Frankreich. Eigenen Angaben zufolge sollen etwa vier Milliarden Euro in diese Initiative gesteckt werden. "Es handelt sich um die größte Investition, die wir je [in Frankreich] getätigt haben", betonte Microsoft-Präsident Brad Smith gegenüber der französischen Nachrichtenagentur AFP. Neben Amazon und Microsoft haben offenbar auch die Pharmakonzerne Pfizer und AstraZeneca am Wochenende Investitionen von insgesamt mehreren Hundert Millionen Euro angekündigt, wie das Handelsblatt berichtet. Amazon- und Microsoft-Aktien freundlich Amazon-Aktien steigen an der NASDAQ im vorbörslichen Geschäft zeitweise leicht um 0,21 Prozent auf 187,87 US-Dollar, während Microsoft-Papiere zeitweise um 0,84 Prozent gewinnen auf 418,23 US-Dollar. Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Amazon Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amazon Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Werbung

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com, Peteri / Shutterstock.com