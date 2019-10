Tausende Polizisten protestieren in Paris

PARIS (dpa-AFX) - Tausende Polizisten haben in Paris für bessere Arbeitsbedingungen protestiert. Das berichteten der Nachrichtensender BFMTV und andere französische Medien am Mittwoch. Mehrere Gewerkschaften hatten zu dem "Marsch der Wut" im Osten der Hauptstadt aufgerufen. Nach Angaben der Organisatoren, der Polizeigewerkschaft Unité SGP Police, waren in der französischen Hauptstadt rund 27 000 Polizisten auf die Straßen gegangen.

Die Sicherheitskräfte standen lange wegen der Proteste der "Gelbwesten" unter Druck. Die Demonstrationen gegen die Reformpolitik der Mitte-Regierung hatten im vergangenen November begonnen, dabei war es auch zu teilweise schweren Ausschreitungen gekommen. Wie der Radionachrichtensender Franceinfo berichtete, gab es in der Polizei seit Jahresbeginn rund 50 Suizide.

Innenminister Christophe Castaner sagte in einem Interview, er verstehe die Sorgen der Polizisten. Das Budget der Police Nationale, die dem Innenministerium unterstellt ist, solle im kommenden Jahr um gut fünf Prozent steigen. Es werde rund 1400 zusätzliche Stellen geben./cb/DP/he