Tausende protestieren in Prag gegen Regierung

PRAG (dpa-AFX) - Tausende Menschen haben in Prag gegen die liberalkonservative Regierung von Ministerpräsident Petr Fiala demonstriert. Sie forderten am Sonntag unter dem Slogan "Tschechien gegen die Armut" mehr Hilfe wegen der hohen Inflation und sprachen sich gegen eine weitere Unterstützung der Ukraine aus. Einige trugen Spruchbänder mit Parolen wie "Raus aus der Nato" und "Nein zum Krieg". Am späten Nachmittag erreichten die Demonstranten nach einem Protestzug durch die Innenstadt den Regierungssitz am Moldau-Ufer. Organisator war die außerparlamentarische Partei Recht, Respekt, Fachkenntnis (PRO).

Rund 200 Polizeibeamte waren im Einsatz, um Zusammenstöße mit Gegendemonstranten zu verhindern, die blau-gelbe ukrainische Fahnen schwenkten. Nach Angaben des tschechischen Innenministeriums leben derzeit mehr als 325 000 Ukraine-Flüchtlinge mit Schutzstatus in dem EU- und Nato-Mitgliedstaat. Die Regierung in Prag unterstützt Kiew im Kampf gegen die seit mehr als einem Jahr andauernde russische Invasion und hat bereits in großem Umfang Rüstungsgüter geliefert./hei/DP/he