Taylor Devices präsentierte Quartalsergebnisse

04.10.26 06:35 Uhr

Taylor Devices lud am 02.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,14 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,700 USD je Aktie generiert.

Umsatzseitig standen 7,3 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 26,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Taylor Devices 9,9 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.net