TBCSCAT: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Werte in diesem Artikel
TBCSCAT hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.06.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.04.2026 abgelaufen war.
Das EPS lag bei 11,97 JPY. Im letzten Jahr hatte TBCSCAT einen Gewinn von 13,07 JPY je Aktie eingefahren.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat TBCSCAT in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 2,38 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 660,7 Millionen JPY. Im Vorjahresviertel waren 676,8 Millionen JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf TBCSCAT
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf TBCSCAT
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent