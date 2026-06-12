TBCSCAT: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

TBCSCAT hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.06.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.04.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 11,97 JPY. Im letzten Jahr hatte TBCSCAT einen Gewinn von 13,07 JPY je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat TBCSCAT in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 2,38 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 660,7 Millionen JPY. Im Vorjahresviertel waren 676,8 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net