TCC Concept: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

06.11.26 06:35 Uhr

TCC Concept lud am 04.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,99 INR. Im Vorjahresviertel hatte TCC Concept 0,580 INR je Aktie erwirtschaftet.

TCC Concept hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,37 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 374,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 287,9 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion Finanzen.net