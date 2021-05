Tchibo bekommt im Juli einen neuen Chef

HAMBURG (dpa-AFX) - Der Kaffee- und Handelskonzern Tchibo bekommt einen neuen Chef. Der bisherige Vorsitzende der Geschäftsführung, Thomas Linemayr, verlasse das Unternehmen auf eigenen Wunsch, teilte die Tchibo GmbH am Donnerstag in Hamburg mit. Linemayrs Nachfolger an der Tchibo-Spitze wird der frühere langjährige Ikea-Spitzenmanager Werner Weber, der derzeit Mitglied des Tchibo-Aufsichtsrates ist. Linemayr war 2016 zu Tchibo gestoßen, nachdem er 17 Jahre das USA-Geschäft des Schweizer Schokoladenherstellers Lindt & Sprüngli geleitet hatte. Nun zieht es den gebürtigen Österreicher zurück in seine zweite Heimat in Amerika, wie Tchibo weiter mitteilte. Zuvor hatte das "Manager Magazin" über die Personalie berichtet./kf/DP/eas