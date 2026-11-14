TD Power Systems: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
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TD Power Systems lud am 12.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 3,96 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,93 INR je Aktie generiert.
Der Umsatz lag bei 8,41 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 85,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4,52 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
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