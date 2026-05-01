Teako Minerals: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
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Teako Minerals hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.01.2026 abgelaufen war.
Teako Minerals hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 0,020 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -0,010 CAD je Aktie gewesen.
Redaktion finanzen.net
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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
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