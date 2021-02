Teamchef: Hamiltons Einjahresvertrag 'beidseitige Entscheidung'

BRACKLEY (dpa-AFX) - Der finanzielle Aspekt ist beim neuen Vertrag von Lewis Hamilton nach Angaben von Mercedes-Teamchef Toto Wolff kein "hartes Thema" gewesen. "Zum Gehalt wollen wir nicht Details diskutieren", betonte Wolff bei einer digitalen Medienrunde am Montag: "Aber wir leben in einer schwierigen Zeit, menschlich aber auch wirtschaftlich." Die Autoindustrie erfinde sich neu und das sei Hamilton auch klar.

Warum der Vertrag des mittlerweile siebenmaligen Formel-1-Weltmeisters diesmal nur über ein Jahr läuft, dazu sagte Wolff: "Das war eine beidseitige Entscheidung."

Natürlich hätten das neue Reglement, das 2022 in Kraft treten wird und auch die Budgetobergrenze eine Rolle gespielt. Zudem hätten sie mit dem neuen Arbeitspapier für die kommende Saison so lange gewartet, "dass wir nicht noch ein weiteres Jahr, 2022 oder 2023, diskutieren wollten", sagte Wolff. Der 49 Jahre alte Wiener kündigte aber auch schon an, in diesem Jahr bereits im Sommer über die Fahrerpaarung für 2022 entscheiden zu wollen.

Hamilton fährt seit der Saison 2013 für Mercedes, er gewann seitdem mit den Silberpfeilen sechs seiner insgesamt sieben WM-Titel. Mit dem achten würde er Michael Schumacher auch in der wichtigsten Kategorie überholen und alleiniger Rekordweltmeister in der Formel 1 werden. "Lewis möchte alles darauf konzentrieren, um diesen achten Titel zu holen", betonte Wolff.

Er sagte auch, dass sie "kein Worst-Case-Szenario" gehabt hätten, sprich eine geplante Alternative bei einem Ende der Zusammenarbeit. Zweifel bestanden demnach nie. Spekulationen, dass Hamilton bei den Verhandlungen, die erst zwischen Weihnachten und Neujahr aufgenommen worden waren, unter anderem ein Mitspracherecht beim zweiten Mercedes-Fahrer gefordert hätte, bezeichnet Wolff als "Nonsens"./jmx/DP/jha