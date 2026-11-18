Teamshares: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Werte in diesem Artikel
Teamshares ließ sich am 16.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Teamshares die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Teamshares hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,14 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,070 USD je Aktie gewesen.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Teamshares
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Teamshares
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen