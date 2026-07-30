Teamshares öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

16.08.26 06:35 Uhr

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,16 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,070 USD je Aktie in den Büchern standen.

Teamshares hat am 14.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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