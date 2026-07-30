Teamshares öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
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Teamshares hat am 14.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,16 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,070 USD je Aktie in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.net
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