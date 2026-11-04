Teamviewer: Aktie im Herbst-Blues

Die Teamviewer-Aktie ist nach Vorlage der Q3-Zahlen mächtig unter die Räder gekommen. Droht nun eine längere Durststrecke oder ist das gedrückte Kursniveau eine Einstiegschance?

Alle Jahre wieder kommt bei Teamviewer der Herbst-Blues. Nachdem die Aktie schon im Oktober 2025 mit den Q3-Zahlen enttäuscht und an zwei Handelstagen mehr als 20 Prozent an Wert verloren hatte, gab es nach Vorlage der diesjährigen Q3-Zahlen ebenfalls kräftige Abschläge von rund 25 Prozent. Mehr als das eigentliche Zahlenwerk inklusive der gesenkten Umsatzprognose drückten jedoch die Zweifel der Investoren auf den Kurs. Zweifel, dass die von CEO Oliver Steil nach dem zweiten Quartal 2026 angekündigte Wende doch noch länger auf sich warten lässt.

Die Wende der Wende

Und diese Zweifel kommen nicht von ungefähr: Die schwächer als erwartet ausgefallene Entwicklung begründet das Management nämlich mit Verzögerungen bei den Abschlüssen großer Enterprise-Deals. Damit wachsen gleichzeitig die jährlich wiederkehrenden Umsätze im Enterprise-Geschäft nicht stark genug, um den Rückgang bei SMB zu kompensieren. Außerdem wird mit dämpfenden Effekten im vierten Quartal durch die erneuten wirtschaftlichen Unsicherheiten in Europa gerechnet. Dabei gilt Q4 im Software-Geschäft als das wohl wichtigste Quartal.

Umsatzprognose runter

Im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2026 verbuchte Teamviewer somit einen währungsbereinigten Umsatzrückgang um 2,2 Prozent auf 184,5 Mio. Euro. Die bereinigte EBITDA-Marge erreichte 42,8 Prozent. Auf Neunmonatsbasis verminderte sich der Umsatz um knapp 1 Prozent auf 550,4 Mio. Euro, bei einer bereinigten EBITDA-Marge von 43,7 Prozent. Auf Basis dieser Werte erwartet Teamviewer nun nur noch ein Umsatzwachstum von minus 2 bis minus 1 Prozent (zuvor: 0 bis 3 Prozent) auf Basis konstanter Wechselkurse – ausgehend von einem Pro-forma-Umsatz von 767,5 Mio. Euro im Geschäftsjahr 2025. Gemessen an der Mitte der Zielspannen bedeutet das rund 23 Mio. Euro weniger Umsatz und 10 Mio. Euro weniger beim EBITDA. Das klingt überschaubar.

Fazit

Der starke Kursrückgang dürfte weniger den Effekten aus der Zielrevision geschuldet sein. Vielmehr fürchten Anleger, dass es auch 2027 noch nicht rund läuft. Darüber darf auch der Anstieg beim Nettoergebnis nicht hinwegtäuschen, der überwiegend auf Währungseffekten beruht. Das war bereits im Halbjahresbericht so zu erkennen und wurde von uns dementsprechend thematisiert. Die Aktie dürfte nach der jüngsten Enttäuschung bei einer möglichen Jahresendrally nur eine untergeordnete Rolle spielen. Technisch ist nach dem starken Kurseinbruch jedoch – früher oder später – mit einer Gegenreaktion zu rechnen, zumal der RSI-Indikator die Aktie stark überverkauft zeigt. Antizyklische Trades sollten aber eng abgesichert werden.

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Masterflex kann hingegen seine Wachstumsinitiativen aus eigener Kraft stemmen und überzeugt trotz der Expansionskosten mit einer hohen Profitabilität. zum Artikel

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Erstellung am 04.11.26 um 08:55 Uhr.

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