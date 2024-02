TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Donnerstagvormittag höher

Aktienentwicklung

Die Aktie von TeamViewer zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die TeamViewer-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 13,38 EUR zu. Die TeamViewer-Aktie zog in der Spitze bis auf 13,40 EUR an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 13,35 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 4.374 TeamViewer-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (17,75 EUR) erklomm das Papier am 24.08.2023. Das 52-Wochen-Hoch liegt 32,67 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der TeamViewer-Aktie. Am 01.02.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 11,61 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der TeamViewer-Aktie liegt somit 15,25 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die TeamViewer-Aktie bei 18,21 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte TeamViewer am 31.10.2023. Das EPS wurde auf 0,15 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte TeamViewer 0,09 EUR je Aktie verdient. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 158,11 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,27 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte TeamViewer einen Umsatz von 143,39 EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 07.02.2024 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 11.02.2025.

