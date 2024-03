TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Mittag mit positiven Vorzeichen

So entwickelt sich TeamViewer

Die Aktie von TeamViewer gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die TeamViewer-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 14,69 EUR.

Die TeamViewer-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:47 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 14,69 EUR. Die TeamViewer-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 14,79 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 14,78 EUR. Zuletzt wechselten 67.401 TeamViewer-Aktien den Besitzer.

Bei 17,75 EUR markierte der Titel am 25.08.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 20,84 Prozent über dem aktuellen Kurs der TeamViewer-Aktie. Am 22.11.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 12,72 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der TeamViewer-Aktie 13,38 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten TeamViewer-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Analysten bewerten die TeamViewer-Aktie im Durchschnitt mit 18,50 EUR.

Am 31.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,15 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,09 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 158,11 EUR – ein Plus von 10,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TeamViewer 143,39 EUR erwirtschaftet hatte.

Die TeamViewer-Bilanz für Q1 2024 wird am 07.05.2024 erwartet. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können TeamViewer-Anleger Experten zufolge am 30.04.2025 werfen.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem TeamViewer-Gewinn in Höhe von 0,904 EUR je Aktie aus.

