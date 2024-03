TeamViewer Aktie News: TeamViewer verteuert sich am Freitagnachmittag

TeamViewer im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von TeamViewer. Die TeamViewer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Plus bei 14,70 EUR.

Um 15:51 Uhr sprang die TeamViewer-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 14,70 EUR zu. Die TeamViewer-Aktie zog in der Spitze bis auf 14,79 EUR an. Bei 14,78 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 134.575 TeamViewer-Aktien den Besitzer.

Am 25.08.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 17,75 EUR. 20,71 Prozent Plus fehlen der TeamViewer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 12,72 EUR ab. Der derzeitige Kurs der TeamViewer-Aktie liegt somit 15,57 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem TeamViewer seine Aktionäre 2023 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 18,50 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte TeamViewer am 31.10.2023. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,15 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,09 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat TeamViewer 158,11 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 143,39 EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von TeamViewer wird am 07.05.2024 gerechnet. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von TeamViewer rechnen Experten am 30.04.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,904 EUR je Aktie belaufen.

