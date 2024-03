TeamViewer Aktie News: Anleger schicken TeamViewer am Vormittag ins Plus

Aktienkurs aktuell

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von TeamViewer. Das Papier von TeamViewer legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 14,74 EUR.

Die TeamViewer-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 14,74 EUR. Den Tageshöchststand markierte die TeamViewer-Aktie bei 14,79 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 14,78 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten TeamViewer-Aktien beläuft sich auf 12.338 Stück.

Am 25.08.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 17,75 EUR. Der derzeitige Kurs der TeamViewer-Aktie liegt somit 16,96 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 12,72 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.11.2023). Der derzeitige Kurs der TeamViewer-Aktie liegt somit 15,84 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten TeamViewer-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 18,50 EUR.

TeamViewer veröffentlichte am 31.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,15 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 158,11 EUR gegenüber 143,39 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von TeamViewer wird am 07.05.2024 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 30.04.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 0,904 EUR je TeamViewer-Aktie.

