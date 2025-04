TeamViewer Aktie News: TeamViewer reagiert am Mittag positiv

TeamViewer im Fokus

Die Aktie von TeamViewer zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 3,0 Prozent auf 12,31 EUR zu.

Das Papier von TeamViewer konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 3,0 Prozent auf 12,31 EUR. Die TeamViewer-Aktie zog in der Spitze bis auf 12,32 EUR an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 12,21 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten TeamViewer-Aktien beläuft sich auf 83.605 Stück.

Bei 13,82 EUR erreichte der Titel am 03.04.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 12,27 Prozent hinzugewinnen. Bei 8,93 EUR fiel das Papier am 20.12.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der TeamViewer-Aktie 27,46 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass TeamViewer-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,066 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete TeamViewer 0,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 15,57 EUR je TeamViewer-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte TeamViewer am 12.02.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,22 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,18 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,50 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 176,97 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 163,11 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 06.05.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von TeamViewer rechnen Experten am 06.05.2026.

Den erwarteten Gewinn je TeamViewer-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,05 EUR fest.

