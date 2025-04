TeamViewer Aktie News: TeamViewer zieht am Vormittag an

Aktie im Blick

Die Aktie von TeamViewer zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,6 Prozent auf 12,26 EUR zu.

Um 09:05 Uhr wies die TeamViewer-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,6 Prozent auf 12,26 EUR nach oben. Bei 12,29 EUR erreichte die TeamViewer-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 12,21 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 20.176 TeamViewer-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 13,82 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.04.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 12,68 Prozent. Am 20.12.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 8,93 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 27,19 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,066 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2024. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 15,57 EUR für die TeamViewer-Aktie.

TeamViewer ließ sich am 12.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,22 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,18 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,50 Prozent auf 176,97 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 163,11 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die TeamViewer-Bilanz für Q1 2025 wird am 06.05.2025 erwartet. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte TeamViewer möglicherweise am 06.05.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass TeamViewer im Jahr 2025 1,05 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

