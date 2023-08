TeamViewer Aktie News: TeamViewer legt am Vormittag zu

Aktie im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von TeamViewer. Zuletzt ging es für das TeamViewer-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 4,3 Prozent auf 16,12 EUR.

Die TeamViewer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 4,3 Prozent im Plus bei 16,12 EUR. Der Kurs der TeamViewer-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 16,45 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 16,08 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 188.392 TeamViewer-Aktien.

Bei 17,07 EUR markierte der Titel am 02.05.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 5,86 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 04.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 7,67 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die TeamViewer-Aktie damit 110,22 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 16,94 EUR.

TeamViewer gewährte am 03.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 01.08.2023 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 30.10.2024.

