TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Freitagmittag mit Aufschlag

So bewegt sich TeamViewer

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von TeamViewer. Die TeamViewer-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 17,26 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die TeamViewer-Papiere um 11:48 Uhr 0,8 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die TeamViewer-Aktie bei 17,31 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 17,17 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 85.040 TeamViewer-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 17,75 EUR erreichte der Titel am 24.08.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,81 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.10.2022 bei 7,67 EUR. Abschläge von 55,57 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 17,63 EUR für die TeamViewer-Aktie.

Am 03.05.2023 hat TeamViewer die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 0,13 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TeamViewer 0,06 EUR je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 151,31 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,06 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte TeamViewer einen Umsatz von 137,48 EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 31.10.2023 erfolgen. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 30.10.2024 erwartet.

