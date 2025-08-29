TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Montagvormittag auf Höhenflug

Aktie im Blick

Die Aktie von TeamViewer gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von TeamViewer konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 8,2 Prozent auf 9,81 EUR.

Die TeamViewer-Aktie konnte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 8,2 Prozent auf 9,81 EUR. In der Spitze legte die TeamViewer-Aktie bis auf 9,88 EUR zu. Mit einem Wert von 9,60 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der TeamViewer-Aktie belief sich zuletzt auf 239.487 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 29.10.2024 bei 13,64 EUR. Der derzeitige Kurs der TeamViewer-Aktie liegt somit 28,12 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 01.08.2025 auf bis zu 8,70 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,32 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,105 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel der TeamViewer-Aktie wird bei 14,79 EUR angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte TeamViewer am 29.07.2025 vor. Das EPS lag bei 0,14 EUR. Im letzten Jahr hatte TeamViewer einen Gewinn von 0,16 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz lag bei 185,63 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 13,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 164,12 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

TeamViewer wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 04.11.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 04.11.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass TeamViewer ein EPS in Höhe von 1,01 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

