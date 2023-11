TeamViewer Aktie News: TeamViewer verzeichnet am Mittwochvormittag Verluste

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von TeamViewer. Das Papier von TeamViewer gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 14,47 EUR abwärts.

Die TeamViewer-Aktie notierte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 14,47 EUR. Die TeamViewer-Aktie sank bis auf 14,47 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 14,60 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 7.317 TeamViewer-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 17,75 EUR. Dieser Kurs wurde am 24.08.2023 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 22,68 Prozent hinzugewinnen. Am 01.11.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 9,59 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der TeamViewer-Aktie ist somit 33,69 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten bewerten die TeamViewer-Aktie im Durchschnitt mit 18,00 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte TeamViewer am 03.05.2023 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,13 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,06 EUR erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat TeamViewer 151,31 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 137,48 EUR erwirtschaftet worden.

Am 06.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

