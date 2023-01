TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Mittag billiger

Aktien in diesem Artikel TeamViewer 12,02 EUR

Die TeamViewer-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr um 0,4 Prozent auf 12,00 EUR ab. Das Tagestief markierte die TeamViewer-Aktie bei 12,00 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 12,07 EUR. Der Tagesumsatz der TeamViewer-Aktie belief sich zuletzt auf 88.074 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.02.2022 bei 16,47 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 27,14 Prozent hinzugewinnen. Am 03.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,67 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 56,49 Prozent würde die TeamViewer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 13,88 EUR an.

TeamViewer ließ sich am 02.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt.

TeamViewer wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 13.02.2023 vorlegen.

