TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Vormittag nahezu unbewegt

Zum Vortag unverändert notierte die TeamViewer-Aktie um 09:22 Uhr im XETRA-Handel bei 12,05 EUR. Kurzfristig markierte die TeamViewer-Aktie bei 12,12 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zwischenzeitlich weitete die TeamViewer-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 12,05 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 12,07 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 7.531 TeamViewer-Aktien.

Am 09.02.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 16,47 EUR an. Derzeit notiert die TeamViewer-Aktie damit 26,84 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 7,67 EUR fiel das Papier am 03.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der TeamViewer-Aktie 57,15 Prozent sinken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 13,88 EUR.

TeamViewer ließ sich am 02.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 13.02.2023 erwartet.

