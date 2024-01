TeamViewer Aktie News: TeamViewer tendiert am Dienstagmittag tiefer

Aktienentwicklung

Die Aktie von TeamViewer gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die TeamViewer-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 13,97 EUR.

Die TeamViewer-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 13,97 EUR. Bei 13,93 EUR markierte die TeamViewer-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 14,01 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 148.582 TeamViewer-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.08.2023 bei 17,75 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 27,07 Prozent hinzugewinnen. Am 01.02.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 11,61 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,90 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 18,64 EUR an.

TeamViewer ließ sich am 31.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,15 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,09 EUR je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 158,11 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,27 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte TeamViewer einen Umsatz von 143,39 EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 06.02.2024 erwartet.

