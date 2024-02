TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Freitagmittag mit grünen Vorzeichen

Aktie im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von TeamViewer. Die Aktionäre schickten das Papier von TeamViewer nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,2 Prozent auf 13,50 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von TeamViewer nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 1,2 Prozent auf 13,50 EUR. Den Tageshöchststand markierte die TeamViewer-Aktie bei 13,59 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 13,46 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 73.515 TeamViewer-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 17,75 EUR. Dieser Kurs wurde am 24.08.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der TeamViewer-Aktie ist somit 31,44 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 06.02.2023 auf bis zu 12,12 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der TeamViewer-Aktie 10,22 Prozent sinken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 18,21 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte TeamViewer am 31.10.2023 vor. Es stand ein EPS von 0,15 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei TeamViewer noch ein Gewinn pro Aktie von 0,09 EUR in den Büchern gestanden. TeamViewer hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 158,11 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 143,39 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte TeamViewer am 07.02.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von TeamViewer rechnen Experten am 11.02.2025.

