TeamViewer Aktie News: TeamViewer schiebt sich am Mittwochmittag vor

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von TeamViewer. Im XETRA-Handel gewannen die TeamViewer-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.

Die TeamViewer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 12,36 EUR. Die TeamViewer-Aktie zog in der Spitze bis auf 12,37 EUR an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 12,20 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 32.255 TeamViewer-Aktien.

Am 03.04.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 13,82 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die TeamViewer-Aktie 11,82 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 8,93 EUR am 20.12.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,75 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,066 EUR. Im Vorjahr erhielten TeamViewer-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die TeamViewer-Aktie bei 15,57 EUR.

Am 12.02.2025 legte TeamViewer die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,22 EUR, nach 0,18 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz lag bei 176,97 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 8,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 163,11 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 06.05.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 06.05.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von TeamViewer.

Experten gehen davon aus, dass TeamViewer im Jahr 2025 1,04 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

