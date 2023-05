TeamViewer Aktie News: Anleger greifen bei TeamViewer am Nachmittag zu

Aktien in diesem Artikel TeamViewer 16,95 EUR

Das Papier von TeamViewer legte um 15:53 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,8 Prozent auf 16,97 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die TeamViewer-Aktie bei 17,07 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 16,72 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 671.311 TeamViewer-Aktien umgesetzt.

Am 02.05.2023 erreichte der Anteilsschein mit 17,07 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,56 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 7,67 EUR fiel das Papier am 04.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 121,31 Prozent unter dem aktuellen Kurs der TeamViewer-Aktie.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 16,80 EUR für die TeamViewer-Aktie.

Am 02.11.2022 äußerte sich TeamViewer zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird am 03.05.2023 erwartet. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können TeamViewer-Anleger Experten zufolge am 30.07.2024 werfen.

