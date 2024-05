TeamViewer Aktie News: TeamViewer verteidigt Stellung am Mittag

Fokus auf Aktienkurs

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagmittag die Aktie von TeamViewer. Die TeamViewer-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 12,41 EUR an der Tafel.

Kaum Bewegung ließ sich um 11:44 Uhr bei der TeamViewer-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 12,41 EUR. Den Tageshöchststand markierte die TeamViewer-Aktie bei 12,45 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die TeamViewer-Aktie bisher bei 12,34 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 12,45 EUR. Bisher wurden via XETRA 37.216 TeamViewer-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 17,75 EUR markierte der Titel am 25.08.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 42,99 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 19.04.2024 (12,19 EUR). Abschläge von 1,77 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte TeamViewer 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 18,21 EUR.

Am 07.02.2024 hat TeamViewer die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,18 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,14 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,37 Prozent auf 163,11 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 150,51 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von TeamViewer wird am 07.05.2024 gerechnet. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können TeamViewer-Anleger Experten zufolge am 05.08.2025 werfen.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass TeamViewer ein EPS in Höhe von 0,879 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie

April 2024: Die Expertenmeinungen zur TeamViewer-Aktie

TecDAX-Titel TeamViewer-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in TeamViewer von vor 3 Jahren bedeutet

Handel in Frankfurt: So entwickelt sich der TecDAX am Nachmittag