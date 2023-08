TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Mittwochnachmittag im Minus

Aktie im Fokus

Die Aktie von TeamViewer gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die TeamViewer-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 3,0 Prozent auf 16,39 EUR ab.

Die TeamViewer-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:51 Uhr um 3,0 Prozent auf 16,39 EUR nach. Bei 16,30 EUR markierte die TeamViewer-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 16,61 EUR. Zuletzt wechselten 518.903 TeamViewer-Aktien den Besitzer.

Am 01.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 17,15 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,61 Prozent. Am 04.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 7,67 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die TeamViewer-Aktie mit einem Verlust von 53,22 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die TeamViewer-Aktie bei 17,31 EUR.

Am 03.05.2023 legte TeamViewer die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor.

TeamViewer dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 31.10.2023 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 30.10.2024.

