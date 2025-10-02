TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Donnerstagmittag im Minus

Notierung im Blick

Die Aktie von TeamViewer gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Der TeamViewer-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 8,63 EUR.

Das Papier von TeamViewer befand sich um 11:45 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 8,63 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die TeamViewer-Aktie bisher bei 8,59 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 8,67 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 222.523 TeamViewer-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 13,64 EUR erreichte der Titel am 29.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 58,05 Prozent hinzugewinnen. Am 16.09.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 8,19 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,16 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 EUR an TeamViewer-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,105 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die TeamViewer-Aktie bei 14,33 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte TeamViewer am 29.07.2025 vor. TeamViewer hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,14 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,16 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 13,11 Prozent auf 185,63 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 164,12 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.11.2025 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 04.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je TeamViewer-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,02 EUR fest.

