TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Donnerstagmittag gefragt

Die Aktie von TeamViewer gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das TeamViewer-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,2 Prozent auf 14,52 EUR.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,2 Prozent auf 14,52 EUR zu. Bei 14,73 EUR erreichte die TeamViewer-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 14,30 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 139.546 TeamViewer-Aktien umgesetzt.

Am 24.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 17,75 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die TeamViewer-Aktie derzeit noch 22,25 Prozent Luft nach oben. Am 03.11.2022 gab der Anteilsschein bis auf 10,14 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 30,14 Prozent unter dem aktuellen Kurs der TeamViewer-Aktie.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 18,00 EUR.

Am 03.05.2023 hat TeamViewer in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,13 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte TeamViewer 0,06 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 151,31 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 137,48 EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 06.02.2024 dürfte TeamViewer Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

