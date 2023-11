TeamViewer Aktie News: TeamViewer reagiert am Vormittag positiv

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von TeamViewer zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die TeamViewer-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 3,3 Prozent auf 14,67 EUR zu.

Um 09:07 Uhr konnte die Aktie von TeamViewer zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 3,3 Prozent auf 14,67 EUR. Die TeamViewer-Aktie zog in der Spitze bis auf 14,69 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 14,30 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 13.851 TeamViewer-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 17,75 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.08.2023). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 20,96 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 03.11.2022 auf bis zu 10,14 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 30,88 Prozent könnte die TeamViewer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 18,00 EUR aus.

Am 03.05.2023 legte TeamViewer die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,13 EUR, nach 0,06 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 151,31 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 137,48 EUR in den Büchern standen.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.02.2024 veröffentlicht.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie

Handel in Frankfurt: TecDAX verbucht schlussendlich Gewinne

Gewinne in Frankfurt: Am Nachmittag Gewinne im TecDAX

TeamViewer-Aktie verlustreich: JPMorgan sieht weiter Gegenwind für TeamViewer