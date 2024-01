TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Mittwochnachmittag mit Einbußen

Blick auf TeamViewer-Kurs

Die Aktie von TeamViewer gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die TeamViewer-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,4 Prozent auf 13,57 EUR.

Die TeamViewer-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr um 1,4 Prozent auf 13,57 EUR ab. Bei 13,49 EUR markierte die TeamViewer-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 13,75 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 344.461 TeamViewer-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.08.2023 bei 17,75 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 30,77 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 11,61 EUR. Dieser Wert wurde am 01.02.2023 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 14,48 Prozent könnte die TeamViewer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 18,64 EUR.

Am 31.10.2023 hat TeamViewer in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. TeamViewer hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,15 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,09 EUR je Aktie gewesen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 158,11 EUR umgesetzt, gegenüber 143,39 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die TeamViewer-Bilanz für Q4 2023 wird am 06.02.2024 erwartet.

