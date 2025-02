TeamViewer Aktie News: TeamViewer gibt am Vormittag ab

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von TeamViewer. Der TeamViewer-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,2 Prozent auf 11,33 EUR.

Die TeamViewer-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 1,2 Prozent auf 11,33 EUR nach. Das Tagestief markierte die TeamViewer-Aktie bei 11,18 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 11,20 EUR. Bisher wurden via XETRA 35.037 TeamViewer-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 15,26 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.02.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 34,75 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 8,93 EUR erreichte der Anteilsschein am 20.12.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 21,18 Prozent unter dem aktuellen Kurs der TeamViewer-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2023. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 14,64 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte TeamViewer am 06.11.2024. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,25 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte TeamViewer ein EPS von 0,16 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat TeamViewer im vergangenen Quartal 168,68 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,69 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte TeamViewer 158,11 Mio. EUR umsetzen können.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.02.2025 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 10.02.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass TeamViewer einen Gewinn von 0,919 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

