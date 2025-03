TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Montagmittag gesucht

TeamViewer im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von TeamViewer. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,7 Prozent auf 12,12 EUR zu.

Um 11:49 Uhr wies die TeamViewer-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 12,12 EUR nach oben. Im Tageshoch stieg die TeamViewer-Aktie bis auf 12,17 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 11,99 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten TeamViewer-Aktien beläuft sich auf 127.100 Stück.

Am 04.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 14,88 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 22,82 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.12.2024 bei 8,93 EUR. Derzeit notiert die TeamViewer-Aktie damit 35,73 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 EUR an TeamViewer-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,066 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 15,57 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte TeamViewer am 12.02.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,22 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,18 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 176,97 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 163,11 Mio. EUR umgesetzt.

Am 06.05.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von TeamViewer veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q1 2026-Ergebnisse wird von Experten am 06.05.2026 erwartet.

Experten taxieren den TeamViewer-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,05 EUR je Aktie.

