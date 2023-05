TeamViewer Aktie News: TeamViewer bricht am Nachmittag ein

Aktien in diesem Artikel TeamViewer 15,04 EUR

-11,30% Charts

News

Analysen

Die TeamViewer-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 10,7 Prozent auf 14,96 EUR abwärts. Die TeamViewer-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 14,59 EUR ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 16,04 EUR. Von der TeamViewer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.391.168 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 17,07 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.05.2023 erreicht. 12,36 Prozent Plus fehlen der TeamViewer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 04.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 7,67 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 95,03 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 16,27 EUR je TeamViewer-Aktie an.

TeamViewer veröffentlichte am 02.11.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel.

Die TeamViewer-Bilanz für Q1 2023 wird am 03.05.2023 erwartet. Experten kalkulieren am 30.07.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2024-Bilanz von TeamViewer.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie

April 2023: Das sind die Expertenmeinungen zur TeamViewer-Aktie

TeamViewer-Aktie markiert Jahreshoch: Zuversichtliche Goldman Sachs-Studie beflügelt den TeamViewer-Aktienkurs

TeamViewer-Aktie höher: TeamViewer erhält Kaufempfehlung von Berenberg

Ausgewählte Hebelprodukte auf TeamViewer Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf TeamViewer Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf TeamViewer

Bildquellen: II.studio / Shutterstock.com