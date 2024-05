TeamViewer Aktie News: TeamViewer tendiert am Freitagnachmittag nordwärts

Notierung im Blick

Die Aktie von TeamViewer zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die TeamViewer-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 12,48 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für das TeamViewer-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 12,48 EUR. Bei 12,58 EUR erreichte die TeamViewer-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 12,49 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 129.053 TeamViewer-Aktien.

Am 25.08.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 17,75 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die TeamViewer-Aktie derzeit noch 42,19 Prozent Luft nach oben. Am 19.04.2024 gab der Anteilsschein bis auf 12,19 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 2,32 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte TeamViewer 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die TeamViewer-Aktie bei 18,21 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte TeamViewer am 07.02.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,18 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,14 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,37 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 163,11 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 150,51 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.05.2024 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 05.08.2025.

Den erwarteten Gewinn je TeamViewer-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,879 EUR fest.

