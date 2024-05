TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Vormittag im Plus

Aktienentwicklung

Die Aktie von TeamViewer gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die TeamViewer-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 12,46 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von TeamViewer zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 12,46 EUR. Die TeamViewer-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 12,49 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 12,49 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 16.073 TeamViewer-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 17,75 EUR. Dieser Kurs wurde am 25.08.2023 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die TeamViewer-Aktie somit 29,81 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 12,19 EUR ab. Der aktuelle Kurs der TeamViewer-Aktie ist somit 2,13 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2023. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 18,21 EUR je TeamViewer-Aktie aus.

Am 07.02.2024 hat TeamViewer die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,18 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,14 EUR erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,37 Prozent auf 163,11 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 150,51 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte TeamViewer am 07.05.2024 vorlegen. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 05.08.2025 erwartet.

In der TeamViewer-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,879 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie

April 2024: Die Expertenmeinungen zur TeamViewer-Aktie

TecDAX-Titel TeamViewer-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in TeamViewer von vor 3 Jahren bedeutet

Handel in Frankfurt: So entwickelt sich der TecDAX am Nachmittag