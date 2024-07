TeamViewer Aktie News: TeamViewer präsentiert sich am Nachmittag fester

So bewegt sich TeamViewer

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von TeamViewer. Das Papier von TeamViewer konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 10,98 EUR.

Das Papier von TeamViewer legte um 15:50 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 10,98 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die TeamViewer-Aktie bisher bei 11,08 EUR. Bei 10,92 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten TeamViewer-Aktien beläuft sich auf 131.186 Stück.

Bei 17,75 EUR markierte der Titel am 25.08.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 61,69 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der TeamViewer-Aktie. Am 28.06.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 10,01 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die TeamViewer-Aktie 9,70 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte TeamViewer 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 17,29 EUR je TeamViewer-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte TeamViewer am 07.05.2024 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,14 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,13 EUR erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 161,65 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,83 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte TeamViewer einen Umsatz von 151,31 Mio. EUR eingefahren.

Am 31.07.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. TeamViewer dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 05.08.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem TeamViewer-Gewinn in Höhe von 0,848 EUR je Aktie aus.

