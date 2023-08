TeamViewer Aktie News: TeamViewer verbilligt sich am Vormittag

TeamViewer im Fokus

Die Aktie von TeamViewer gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die TeamViewer-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 16,46 EUR ab.

Das Papier von TeamViewer befand sich um 09:05 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,4 Prozent auf 16,46 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die TeamViewer-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 16,35 EUR aus. Bei 16,49 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 9.925 TeamViewer-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 17,15 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.08.2023 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die TeamViewer-Aktie somit 4,02 Prozent niedriger. Am 04.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 7,67 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der TeamViewer-Aktie liegt somit 114,59 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 17,31 EUR.

Am 03.05.2023 lud TeamViewer zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete.

Am 31.10.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von TeamViewer veröffentlicht werden. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte TeamViewer möglicherweise am 30.10.2024 präsentieren.

