TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Mittag verlustreich

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von TeamViewer. Die TeamViewer-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 9,81 EUR abwärts.

Die TeamViewer-Aktie wies um 11:46 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 9,81 EUR abwärts. Die TeamViewer-Aktie sank bis auf 9,79 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 9,90 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 109.003 TeamViewer-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 13,64 EUR. Dieser Kurs wurde am 29.10.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 39,11 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der TeamViewer-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 01.08.2025 auf bis zu 8,70 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die TeamViewer-Aktie damit 12,77 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für TeamViewer-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,105 EUR ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 14,86 EUR.

TeamViewer ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,14 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 185,63 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 164,12 Mio. EUR in den Büchern standen.

Am 04.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. TeamViewer dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 04.11.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem TeamViewer-Gewinn in Höhe von 1,02 EUR je Aktie aus.

