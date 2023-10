TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Dienstagnachmittag mit Kursabschlägen

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von TeamViewer. Die TeamViewer-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 15,76 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von TeamViewer nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 0,3 Prozent auf 15,76 EUR. Zwischenzeitlich weitete die TeamViewer-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 15,72 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 15,80 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 95.986 TeamViewer-Aktien umgesetzt.

Am 24.08.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 17,75 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 12,60 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.10.2022 (7,67 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 51,35 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 17,75 EUR für die TeamViewer-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte TeamViewer am 03.05.2023. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,13 EUR, nach 0,06 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite standen 151,31 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 137,48 EUR umgesetzt.

TeamViewer wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 31.10.2023 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 30.10.2024.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie

September 2023: Das sind die Expertenmeinungen zur TeamViewer-Aktie

Freundlicher Handel: Börsianer lassen TecDAX am Freitagmittag steigen

Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX bewegt letztendlich im Plus