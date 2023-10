TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Vormittag nahe Nulllinie

Notierung im Blick

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagvormittag die Aktie von TeamViewer. Bei der TeamViewer-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 15,79 EUR.

Anleger zeigten sich um 09:02 Uhr bei der TeamViewer-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 15,79 EUR. Bei 15,82 EUR markierte die TeamViewer-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den tiefsten Stand des Tages markierte die TeamViewer-Aktie bisher bei 15,78 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 15,80 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.495 TeamViewer-Aktien.

Am 24.08.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 17,75 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 12,42 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der TeamViewer-Aktie. Bei einem Wert von 7,67 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (04.10.2022). Abschläge von 51,42 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 17,75 EUR je TeamViewer-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte TeamViewer am 03.05.2023. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,13 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,06 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 151,31 EUR – ein Plus von 10,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TeamViewer 137,48 EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 31.10.2023 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 30.10.2024.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie

September 2023: Das sind die Expertenmeinungen zur TeamViewer-Aktie

Freundlicher Handel: Börsianer lassen TecDAX am Freitagmittag steigen

Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX bewegt letztendlich im Plus