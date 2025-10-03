TeamViewer Aktie News: TeamViewer steigt am Freitagmittag

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von TeamViewer gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das TeamViewer-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 8,74 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von TeamViewer nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:44 Uhr 0,2 Prozent auf 8,74 EUR. Die TeamViewer-Aktie legte bis auf 8,81 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 8,80 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 82.032 TeamViewer-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.10.2024 bei 13,64 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die TeamViewer-Aktie somit 35,92 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 16.09.2025 bei 8,19 EUR. Der derzeitige Kurs der TeamViewer-Aktie liegt somit 6,78 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an TeamViewer-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,105 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 14,33 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte TeamViewer am 29.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,14 EUR gegenüber 0,16 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 185,63 Mio. EUR – ein Plus von 13,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TeamViewer 164,12 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 04.11.2025 erwartet. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 04.11.2026 erwartet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,02 EUR je TeamViewer-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie

TecDAX-Wert TeamViewer-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in TeamViewer von vor einem Jahr bedeutet

TecDAX-Papier TeamViewer-Aktie: So viel Verlust hätte ein TeamViewer-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

TeamViewer setzt auf Apple & Azure - Aktie dennoch unter Druck