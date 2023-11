TeamViewer Aktie News: TeamViewer verliert am Vormittag

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von TeamViewer. Die TeamViewer-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,3 Prozent auf 14,22 EUR.

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 14,22 EUR. In der Spitze fiel die TeamViewer-Aktie bis auf 14,10 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 14,39 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 52.559 TeamViewer-Aktien.

Bei 17,75 EUR erreichte der Titel am 24.08.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die TeamViewer-Aktie 24,79 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 10,14 EUR. Dieser Wert wurde am 03.11.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 28,69 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 18,00 EUR je TeamViewer-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte TeamViewer am 31.10.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,15 EUR, nach 0,09 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 158,11 EUR – ein Plus von 10,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TeamViewer 143,39 EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte TeamViewer am 06.02.2024 präsentieren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie

TecDAX-Wert TeamViewer-Aktie: So viel hätten Anleger an einem TeamViewer-Investment von vor einem Jahr verdient

Börse Frankfurt in Grün: TecDAX steigt zum Handelsstart

Handel in Frankfurt: TecDAX verbucht schlussendlich Gewinne