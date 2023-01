TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Mittwochvormittag in Grün

Aktien in diesem Artikel TeamViewer 12,20 EUR

Die Aktie legte um 09:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 12,22 EUR zu. Die TeamViewer-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 12,23 EUR. Mit einem Wert von 12,23 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 4.569 TeamViewer-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.02.2022 bei 16,47 EUR. 25,80 Prozent Plus fehlen der TeamViewer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 03.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 7,67 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der TeamViewer-Aktie liegt somit 59,36 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die TeamViewer-Aktie bei 13,88 EUR.

Am 02.11.2022 hat TeamViewer in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 13.02.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

